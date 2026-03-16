Экс-тренер «Сочи» Морено: «История с ChatGPT — это абсурд. Никого не волнует, правда это или нет»

Бывший главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал заявление экс-спортивного директора клуба Андрея Орлова о том, что он использовал нейросеть ChatGPT во время работы в России.

В январе Орлов заявил, что Морено использовал искусственный интеллект для подготовки к матчам и анализа потенциальных новичков.

«История с ChatGPT — это абсурд. Человека, который сделал эти заявления, не было рядом, когда я уезжал из России. Меня не уволили, я уехал сам. Никого не волнует, правда это или нет», — цитирует Морено AS.

Морено покинул «Сочи» в августе 2025 года. Он тренировал российский клуб с декабря 2023-го. Под руководством испанца сочинцы вылетели из РПЛ в сезоне-2023/24 и вернулись в высший дивизион в следующем сезоне.

Ранее 48-летний испанец также был главным тренером «Гранады», «Монако» и сборной Испании.

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