Ринат Шайбеков назначен врио гендиректора «Уфы»

Ринат Шайбеков назначен временно исполняющим обязанности генерального директора футбольного клуба «Уфа», сообщает ТАСС.

Предыдущий гендиректор Шамиль Газизов на этой неделе перешел на аналогичную должность в московский «Спартак».

— Шайбеков назначен временно исполняющим обязанности генерального директора. Официальное назначение он пока не получил. Посмотрим, как пойдет дело, — сказал председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов.