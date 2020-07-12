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Ринат Шайбеков назначен врио гендиректора «Уфы»

18:54
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Ринат Шайбеков назначен временно исполняющим обязанности генерального директора футбольного клуба «Уфа», сообщает ТАСС.

Предыдущий гендиректор Шамиль Газизов на этой неделе перешел на аналогичную должность в московский «Спартак».

— Шайбеков назначен временно исполняющим обязанности генерального директора. Официальное назначение он пока не получил. Посмотрим, как пойдет дело, — сказал председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8945955

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