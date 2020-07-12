Ринат Шайбеков назначен врио гендиректора «Уфы»
18:54
Ринат Шайбеков назначен временно исполняющим обязанности генерального директора футбольного клуба «Уфа», сообщает ТАСС.
Предыдущий гендиректор Шамиль Газизов на этой неделе перешел на аналогичную должность в московский «Спартак».
— Шайбеков назначен временно исполняющим обязанности генерального директора. Официальное назначение он пока не получил. Посмотрим, как пойдет дело, — сказал председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов.
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