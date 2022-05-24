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Карпин: «Видимо, наши судьи не умеют работать на ВАР, если по 18 минут смотрят повтор и все равно ошибаются»

Карпин рассказал о влиянии ВАР на уровень судейства в РПЛ
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал о влиянии ВАР на уровень судей в чемпионате России.

— Почему уровень судейства так упал? У вас есть объяснение?
— Упал? По мне он примерно каким был, таким и остался. Не считаю, что он упал.
— ВАР этому как-то поспособствовал?
— Все вместе. Но, видимо, наши судьи не умеют работать на ВАР, если они по 18 минут смотрят повторы и все равно ошибаются.

Система видеопомощи арбитрам введена в России в 2019 году.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-24-karpin-vidimo-nashi-sudi-ne-umeyut-rabotat-na-var-yesli-oni-po-18-minut-smotryat-povtory-i-vse-ravno-oshibayutsya
Валерий Карпин
РПЛ
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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