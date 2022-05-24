Карпин: «Видимо, наши судьи не умеют работать на ВАР, если по 18 минут смотрят повтор и все равно ошибаются»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал о влиянии ВАР на уровень судей в чемпионате России.

— Почему уровень судейства так упал? У вас есть объяснение?

— Упал? По мне он примерно каким был, таким и остался. Не считаю, что он упал.

— ВАР этому как-то поспособствовал?

— Все вместе. Но, видимо, наши судьи не умеют работать на ВАР, если они по 18 минут смотрят повторы и все равно ошибаются.

Система видеопомощи арбитрам введена в России в 2019 году.