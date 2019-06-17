Ринат Билялетдинов: "Приобретение Камболова – хорошая сделка для "Краснодара"

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов считает, что "Краснодар" совершил хороший трансфер, подписав Руслана Камболова. Специалист работал с игроком в казанском клубе.

– С учетом ухода Каборе и травмы Юрия Газинского напрашивалось усиление позиции в центре поля, – цитируют "Известия" Билялетдинова. – Поэтому приобретение Руслана – хорошая сделка для "Краснодара". Купить игрока с российским паспортом, который вызывается в сборную, это удача. Думаю, что у Камболова хорошие шансы закрепиться в клубе.

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