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Лунев: «Буду рад видеть Дугласа Сантоса в сборной России»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Вратарь «Динамо» Андрей Лунев отреагировал на новость о том, что защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство.

Лунев выступал за клуб из Санкт-Петербурга вместе с Сантосом с июля 2019 года по июль 2021 года.

«Это его жизнь и его решение. Наверное, это большой шаг для него. Могу только поздравить его. Сантос в сборной России? Вроде бы Валерий Георгиевич говорил, что футболистов старше 30 лет он не вызывает в сборную. Но Дуглас — качественный игрок, поэтому я, конечно, буду рад видеть Сантоса в сборной. Потому что в национальной команде должны играть лучшие футболисты на определенном этапе сезона. Если его вызовут, значит, он этого заслуживает и будет защищать цвета нашей сборной», — приводит Legalbet слова Лунева.

30-летний Сантос перешел в «Зенит» из немецкого «Гамбурга» в июле 2019 года.

Источник: Legalbet
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