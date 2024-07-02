Ринат Билялетдинов: «Локомотиву» будет тяжело бороться даже за тройку»
Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов оценил шансы железнодорожников в предстоящем сезоне РПЛ.
«Никто не говорит, если это топовая команда, что будут бороться за десятку. Все озвучивают амбициозные планы, от того и интересно смотреть за реализацией. Исходя из нынешних потерь летом, «Локомотиву» будет тяжело бороться даже за тройку. Если поймать игру и мотивацию футболистов, в том числе и которым будут давать шанс, то результат может быть», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.
В летнее трансферное окно «Локомотив» покинули Максим Глушенков, перешедший в «Зенит», Антон Миранчук и Маринато Гильерме, ушедшие из клуба на правах свободного агента, Рифат Жемалетдинов, который продолжит карьеру в ЦСКА, и Даниил Худяков, будущее которого связывают с австрийским клубом «Штурм». Также сообщается, что полузащитник «Локо» Дмитрий Баринов может перейти в «Алавес».
В прошлом сезоне «Локомотив» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками в 30 турах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -