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Билялетдинов: «Рубин» будет играть на победу в матче с «Локомотивом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата России между московской и казанской командами.

«Интересное противостояние. Думаю, что «Рубин» тоже будет играть на победу в матче с «Локомотивом». Но после «Зенита» «железнодорожникам» надо выигрывать. В последних двух турах подопечные Михаила Галактионова набрали только одно очко и этого явно мало. Поэтому, красно-зеленые тоже будут стараться добиться максимально результата.

То, что матч пройдет на «РЖД Арене» — это важно, но не самое главное. Примеры показывают, что команды в гостях тоже часто одерживают победы. Так что, у казанцев есть шансы. Наверняка, Рашид Рахимов, который в прошлом работал в «Локомотиве», продумывает план», — цитирует «РБ Спорт» Билялетдинова.

Матч «Локомотив» — «Рубин» состоится в субботу, 2 ноября, и начнется в 18:00 по московскому времени. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве.

Источник: «РБ Спорт»
Ринат Билялетдинов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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 - : -
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