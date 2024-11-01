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Сегодня, 04:06

Корнюхин: «Лунев стал сильнее, что уже всем доказал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший голкипер «Зенита» Евгений Корнюхин похвалил вратаря «Динамо» Андрея Лунева.

«Это уже другой Лунев, если сравнивать его нынешнего с тем вратарем, который играл в «Зените». Да, он не стал основным в «Байере», но зато многому там научился, ведь чемпионат Германии довольно высокого уровня и даже просто готовиться к матчам, наблюдать и участвовать в работе вратарей в таком клубе явно идет только на пользу. Андрей стал сильнее, что уже всем доказал, ведь его игра приносит «Динамо» очки, так бы они пропускали еще больше», — цитирует «РБ Спорт» Корнюхина.

В этом сезоне Лунев сыграл 13 матчей и пропустил 15 голов при четырех играх без пропущенных мячей.

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Лунев
Футбол
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