Корнюхин: «Лунев стал сильнее, что уже всем доказал»

Бывший голкипер «Зенита» Евгений Корнюхин похвалил вратаря «Динамо» Андрея Лунева.

«Это уже другой Лунев, если сравнивать его нынешнего с тем вратарем, который играл в «Зените». Да, он не стал основным в «Байере», но зато многому там научился, ведь чемпионат Германии довольно высокого уровня и даже просто готовиться к матчам, наблюдать и участвовать в работе вратарей в таком клубе явно идет только на пользу. Андрей стал сильнее, что уже всем доказал, ведь его игра приносит «Динамо» очки, так бы они пропускали еще больше», — цитирует «РБ Спорт» Корнюхина.

В этом сезоне Лунев сыграл 13 матчей и пропустил 15 голов при четырех играх без пропущенных мячей.