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Лахиялов: «Динамо» с такой защитой претендовать на чемпионство будет тяжело»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий «Анжи» Шамиль Лахиялов сомневается, что московское «Динамо» сможет претендовать на чемпионство в этом сезоне.

«Московское «Динамо» — это самая любимая команда для болельщиков, которая показывает зрелищный футбол и своим, и чужим. Мне, допустим, эта команда нравится, интересно на нее смотреть. Я за нее сильно не болею, но, по крайней мере, в матчах с участием «Динамо» можно посмотреть интересный футбол. Но с такой защитой претендовать на чемпионство будет очень тяжело. Говорить, что это чисто ошибки защитников, я бы не стал. Думаю, что это такая психология главного тренера, который нацелен на атаку и поэтому немножко страдает оборона», — цитирует «РБ Спорт» Лахиялова.

«Динамо» после 13 туров занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.

Источник: «РБ Спорт»
Шамиль Лахиялов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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