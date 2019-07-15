Рифат Жемалетдинов: "Локомотив" хочет побеждать и дальше – как в чемпионате и Кубке, так и в Европе"

Нападающий "Локомотива" Рифат Жемалетдинов в интервью "Известиям" отметил, что команда рассчитывает и дальше завоевывать трофеи. В первом туре этого сезона красно-зеленые сыграют с "Рубином".

– С особыми чувствами ждете Лигу чемпионов?

– Конечно. Это ведь сильнейший клубный турнир. Там собираются лучшие команды и лучшие футболисты мира. Очень хочется проверить себя на их фоне. Так что жду с нетерпением Лигу чемпионов.

– На что "Локомотив" может рассчитывать в новом сезоне РПЛ?

– Мы, разумеется, хотим бороться за самые высокие места. "Локомотив" в последние сезоны показал, что является топ-клубом и претендентом на титулы. Команда постоянно выигрывает трофеи. В прошлом сезоне был Кубок и серебро чемпионата, попадание в групповой турнир Лиги чемпионов, сейчас появился Суперкубок. Хотим побеждать и дальше – как в чемпионате и Кубке, так и в Европе.

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