Рианчо заявил, что готов вернуться к работе в России этим летом

Испанский тренер Рауль Рианчо заявил, что готов рассмотреть предложения по работе из России.

«Если летом поступит предложение из России, я обязательно рассмотрю его. Готов вернуться к работе в России этим летом», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Рианчо возглавлял московский «Спартак» с 22 октября по 12 ноября 2018 года. Испанский специалист также работал в казанском «Рубине» тренером по физподготовке.

С казанцами Рианчо становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.