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Сегодня, 21:23

Представитель Чернова заявил, что «Ростов» еще не выкупил футболиста

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор футбольного агентства FM Sports Agency Олег Шигаев, представляющий интересы 30-летнего защитника «Ростова» Евгения Чернова, рассказал о будущем своего клиента.

«Ростов» еще не выкупил Евгения. Сейчас мы вступаем в переговоры с «Краснодаром». Нынешний сезон одним из самых успешных для Евгения? Точно один из самых успешных. В этом сезоне он снова доказал, что является боевой единицей и одним из лучших крайних защитников в стране. Мы договорились с Владимиром Леонидовичем Хашигом (гендиректор «Краснодара») о том, что проведем встречу в Москве и обо всем поговорим", — приводит слова Шигаева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел за «Ростов» 30 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-chernova-rostov-eshhe-ne-vy-kupil-evgeniya/
Евгений Чернов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
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 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
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 Химки 30 4 6 20 25-67 18
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