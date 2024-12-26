В «Динамо» опровергли информацию о переговорах с Глебовым
Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Ростова» Данила Глебова в московский клуб.
«Информация о том, что переговоры по переходу Глебова в продвинутой стадии? Это неправда», — цитирует «РБ Спорт» Гафина.
В этом сезоне 25-летний Глебов сыграл в 17 матчах чемпионата России, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.
Источник: «РБ Спорт»
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