Рианчо считает, что «Спартак» победил бы «Интер Майами» с Месси
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что красно-белые обыграли бы «Интер Майами» с Лионелем Месси.
«Как бы завершился товарищеский между «Спартаком» и «Интером Майами»? Думаю, победил бы «Спартак». Даже несмотря на наличие
Месси в составе американского клуба. Уровень команд принципиально разный в пользу «Спартака», — цитируте Рианчо «РБ Спорт».
Месси перешел в клуб МЛС в летнее межсезонье. В трех матчах за «Интер Майами» 36-летний аргентинец забил 5 голов.
Источник: РБ Спорт
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|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
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|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
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|1
|1
|0
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|4
|
8
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|2
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|0
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|
9
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|0
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|
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|0
|2
|0
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|
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|0
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|
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|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
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|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
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Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0
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