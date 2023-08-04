Рианчо считает, что «Спартак» победил бы «Интер Майами» с Месси

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что красно-белые обыграли бы «Интер Майами» с Лионелем Месси.

«Как бы завершился товарищеский между «Спартаком» и «Интером Майами»? Думаю, победил бы «Спартак». Даже несмотря на наличие

Месси в составе американского клуба. Уровень команд принципиально разный в пользу «Спартака», — цитируте Рианчо «РБ Спорт».

Месси перешел в клуб МЛС в летнее межсезонье. В трех матчах за «Интер Майами» 36-летний аргентинец забил 5 голов.