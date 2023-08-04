Агент Ковачева рассказал о перспективах игрока в «Ахмате»

Футбольный агент Кен Ван Дейк поделился мнением о трансфере полузащитника Светослава Ковачева в «Ахмат».

«Сделка состоялась благодаря сотрудничеству всех сторон. Светослав готов играть в «Ахмате» и хочет показать себя в такой отличной лиге, как РПЛ. Думаю, у Ковачева все получится наилучшим образом, и он сможет внести свой вклад в результаты команды», — заявил Ван Дейк «РБ Спорт».

3 августа «Ахмат» официально объявил об аренде 25-летнего игрока.