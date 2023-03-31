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Агент Сафонов: «Не очень верю, что «Наполи» проявлял интерес к Дивееву»

Сергей Разин
корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию о том, что защитником ЦСКА Игорем Дивеевым интересовался «Наполи».

— Дивеев одну игру проводит, а потом восемь матчей лечится, — приводит слова Сафонова «Спорт День за Днем». — Игрок хорошего уровня, но уже полгода травмированный. Вышел против «Зенита» и снова травму получил. Если сравнить его с Ренаном, то бразилец его на две головы выше, сильнее.

— Можно ли назвать этот трансфер привлекательным со стороны игрока?

— С точки зрения финансов положение у него улучшилось бы. Некоторым без разницы, играют или нет, главное, чтобы платили. Но я сомневаюсь, что Ренана в «Зените» готовы посадить на скамейку запасных.

— Верите, что «Наполи» проявлял интерес к Дивееву?

— Если честно, не очень верю. Я видел, что в клубе сказали, что и не знают, кто такой Дивеев. В футболе слухи всегда были, есть и будут. Кто-то может цену поднимает, а кто-то может наоборот блефует, снижает цену. Тут правду знают только игрок и агент.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-safonov-ne-ochen-veryu-chto-napoli-proyavlyal-interes-k-diveevu
Игорь Дивеев
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3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
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 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
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 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
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