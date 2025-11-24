Каррера — о смерти Симоняна: «Навсегда останется легендой «Спартака» и мирового футбола!»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» выразил соболезнования в связи с уходом из жизни бывшего нападающего красно-белых и сборной СССР Никиты Симоняна.

«Я был знаком с Никитой Павловичем Симоняном. Мне очень жаль, что он ушел из жизни... Я приношу свои глубочайшие соболезнования его семье. Он был и навсегда останется легендой «Спартака» и мирового футбола!» — сказал Каррера «СЭ».

Симоняну было 99 лет. Он был старейшим из живущих олимпийских чемпионов.