РФС подтвердил создание женской команды «Зенита»
15:55
Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщает, что главным тренером женской команды «Зенита» станет Ольга Порядина.
«Сейчас комплектуется состав. Ожидается, что клуб примет участие в следующем чемпионате России», — написано в сообщении РФС.
Порядина в статусе игрока становилась 4-кратной чемпионкой России (1997, 1998, 2004, 2006), 6-кратной обладательницей Кубка страны (1996, 1997, 2002, 2003, 2004, 2006), обладательницей Кубка Италии (2005) и обладательницей Кубка Альбены (2006).
У «Зенита» скоро появится женская команда. Тренировать её будет Ольга Порядина— РФС (@rfsruofficial) January 21, 2020
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Сейчас комплектуется состав. Ожидается, что клуб примет участие в следующем чемпионате России pic.twitter.com/FC23JKQA7d
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