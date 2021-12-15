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РФС передал РПЛ и ФНЛ коммерческие права до сезона-2029/30

13:38

Российский футбольный союз (РФС) передал РПЛ права на проведение чемпионата России по футболу до сезона-2025/26 включительно, информирует пресс-служба РФС. Также лига на возмездной основе получила коммерческие права до сезона-2029/30 включительно.

Также РФС передал ФНЛ права на проведение Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ «Первый дивизион» и Первенства России по футболу среди команд клубов II дивизиона ФНЛ до сезона-2025/26 включительно.

ФНЛ на возмездной основе получила коммерческие права на эти соревнования до сезона-2029/30 включительно.

Напомним, в ноябре председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц был избран на пост президента РПЛ. Он сменил на этой должности Сергея Прядкина.

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Роман Шишов все материалы автора
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