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Сегодня, 17:08

РФС опубликовал итоги заседания исполкома: основные вопросы — лимит, расширение РПЛ и Евро-2028/32

Российский футбольный союз опубликовал итоги заседания исполкома
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Исполком РФС.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский футбольный союз опубликовал итоги заседания очередного исполкома, которое состоялось сегодня.

На заседании были рассмотрены вопросы изменения лимита на легионеров в Тинькофф РПЛ, расширения премьер-лиги и направления заявки на проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 году.

РФС сформировал и одобрил для предоставления в Министерство спорта РФ новую формулу лимита на легионеров, согласно которой клубы смогут включать в заявку не более 13 легионеров, при этом на поле одновременно смогут находиться лишь 8 иностранцев. Также команды будут обязаны включать в заявку не менее 12 футболистов, являющихся доморощенными. В настоящий момент в российской премьер-лиге действует ограничение, согласно которому клубы могут заявлять не более 8 легионеров на сезон, при этом все они могут находиться на поле одновременно.

Также исполком постановил принять к сведению предложение РПЛ об изменении системы ротации футбольных клубов между РПЛ и ФНЛ по итогам чемпионата России сезона-2021/22. Ранее клубы лиги на общем собрании проголосовали за увеличение числа участников с 16 до 18 и введении моратория на вылет по итогам нынешнего сезона.

Кроме того, РФС поддержал решение о декларации заинтересованности в проведении на на территории России чемпионата Европы 2028 или 2032. Сегодня, 23 марта, — последний день подачи декларации заинтересованности в проведении одного из этих турниров в УЕФА.

Источник: https://t.me/rfsruofficial/1558
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
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Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Федор Смолов

Динамо

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П
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Зенит

 6
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

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Краснодар

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И К Ж
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