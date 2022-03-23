Российский футбольный союз опубликовал итоги заседания очередного исполкома, которое состоялось сегодня.

На заседании были рассмотрены вопросы изменения лимита на легионеров в Тинькофф РПЛ, расширения премьер-лиги и направления заявки на проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 году.

РФС сформировал и одобрил для предоставления в Министерство спорта РФ новую формулу лимита на легионеров, согласно которой клубы смогут включать в заявку не более 13 легионеров, при этом на поле одновременно смогут находиться лишь 8 иностранцев. Также команды будут обязаны включать в заявку не менее 12 футболистов, являющихся доморощенными. В настоящий момент в российской премьер-лиге действует ограничение, согласно которому клубы могут заявлять не более 8 легионеров на сезон, при этом все они могут находиться на поле одновременно.

Также исполком постановил принять к сведению предложение РПЛ об изменении системы ротации футбольных клубов между РПЛ и ФНЛ по итогам чемпионата России сезона-2021/22. Ранее клубы лиги на общем собрании проголосовали за увеличение числа участников с 16 до 18 и введении моратория на вылет по итогам нынешнего сезона.

Кроме того, РФС поддержал решение о декларации заинтересованности в проведении на на территории России чемпионата Европы 2028 или 2032. Сегодня, 23 марта, — последний день подачи декларации заинтересованности в проведении одного из этих турниров в УЕФА.