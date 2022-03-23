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В Грузии сообщили о переходе Хвичи Кварацхелии и Зурико Давиташвили в «Динамо» Батуми

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хвича Кварацхелия.
Фото ФК «Рубин».

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия и хавбек тульского «Арсенала» Зурико Давиташвили вернулись в Грузию. Они продолжат карьеру в команде «Динамо» из Батуми, сообщает сайт о грузинском футболе sportall.ge.

Напомним, Давиташвили и Кварацхелия улетели из России, чтобы принять участие в двух товарищеских матчах сборной Грузии на этой и следующей неделе.

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.

21-летний Кварацхелия в текущем сезоне провел за «Рубин» 22 матча, забил два мяча и отдал пять результативных передач. У него имеется контракт с казанцами до 2024 года.

На счету 21-летнего Давиташвили 3 гола в 20 матчах за «Арсенал». Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

Зурико Давиташвили
Хвича Кварацхелия
ФК Арсенал (Тула)
ФК Рубин (Казань)
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 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Уфа

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Федор Смолов

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Динамо

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П
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Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

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Локомотив

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Краснодар

 6
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 15 1 0
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