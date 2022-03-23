В Грузии сообщили о переходе Хвичи Кварацхелии и Зурико Давиташвили в «Динамо» Батуми

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия и хавбек тульского «Арсенала» Зурико Давиташвили вернулись в Грузию. Они продолжат карьеру в команде «Динамо» из Батуми, сообщает сайт о грузинском футболе sportall.ge.

Напомним, Давиташвили и Кварацхелия улетели из России, чтобы принять участие в двух товарищеских матчах сборной Грузии на этой и следующей неделе.

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21-летний Кварацхелия в текущем сезоне провел за «Рубин» 22 матча, забил два мяча и отдал пять результативных передач. У него имеется контракт с казанцами до 2024 года.

На счету 21-летнего Давиташвили 3 гола в 20 матчах за «Арсенал». Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.