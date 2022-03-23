Дюков об апелляции в CAS: «Ситуация находится в динамике»

Дюков высказался об апелляции в CAS по поводу запрета на участие в турнирах под эгидой УЕФА

Президент РФС Александр Дюков высказался об апелляции в CAS по поводу запрета УЕФА на участие российских клубов в турнирах под эгидой организации.

— Ситуация находится в динамике. У нас достаточно много неизвестных. Как только у нас будет больше информации, тогда и будут приниматься решения. Вполне возможно, что нам придется создать новые соревнования, переформатировать турниры. На данный момент мы исходим из того, что запрет на участие наших клубов будет отменен.

Рассмотрения нашей основной операции в CAS планируется в апреле-мае. После нее будет правильнее принимать какие-то решения. Россию в CAS представляют как иностранные, так и российские юристы.

Спортивный арбитражный суд (CAS) решением от 15 марта 2022 года оставил в силе запрет УЕФА на участие российских клубов в турнирах под эгидой организации.