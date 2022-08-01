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РФС еще раз наложил на «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов

Руслан Минаев
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РФС наложил на «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов, сообщается на сайте союза. Решение вступило в силу с 1 августа.

В организации добавили, что запрет может быть снят в случае исполнения обязательств перед «Ростовом».

«Удовлетворить заявление аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в полном объёме. Обязать ФК «Химки» выплатить задолженность по выплате вознаграждения за оказанные посреднические услуги. Обязать ФК «Химки» выплатить штраф за задержку выплаты вознаграждения за оказанные посреднические услуги», — сказано в заявлении.

При этом, РФС удовлетворил заявление «Ростова» о взыскании задолженности с «Химок» после перехода Александра Долгова.

27 мая палата РФС по разрешению споров запретила «Химкам» регистрировать новых футболистов. Было установлено, что у подмосковного клуба есть задолженность по трансферу полузащитника Артема Соколова из «Чертаново». Запрет на регистрацию будет снят после того, как клуб выплатит долги. 11 июля этот запрет был снят.

Источник: https://rfs.ru/news/216398
Александр Долгов
Футбол
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РФС
ФК Ростов
ФК Химки
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