РФС еще раз наложил на «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов

РФС наложил на «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов, сообщается на сайте союза. Решение вступило в силу с 1 августа.

В организации добавили, что запрет может быть снят в случае исполнения обязательств перед «Ростовом».

«Удовлетворить заявление аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в полном объёме. Обязать ФК «Химки» выплатить задолженность по выплате вознаграждения за оказанные посреднические услуги. Обязать ФК «Химки» выплатить штраф за задержку выплаты вознаграждения за оказанные посреднические услуги», — сказано в заявлении.

При этом, РФС удовлетворил заявление «Ростова» о взыскании задолженности с «Химок» после перехода Александра Долгова.

27 мая палата РФС по разрешению споров запретила «Химкам» регистрировать новых футболистов. Было установлено, что у подмосковного клуба есть задолженность по трансферу полузащитника Артема Соколова из «Чертаново». Запрет на регистрацию будет снят после того, как клуб выплатит долги. 11 июля этот запрет был снят.