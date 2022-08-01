Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:51

Агент Мойзеса заявил, что ЦСКА согласовывает последние детали перехода

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Фернандо Гарсия, агент защитника «Интернасьонала» Мойзеса Барбосы, объяснил, почему ЦСКА еще не объявил о переходе в свой клуб бразильца.

Ранее сообщалось, что ЦСКА арендует 27-летнего футболиста с обязательным правом выкупа через год.

«Я только вышел из отпуска. Могу лишь сказать, что сделка по переходу Мойзеса из «Интернасьонала» в ЦСКА еще не завершена, но, думаю, что все закончится положительно и для футболиста, и для его новой команды. Мой партнер Гильерме Миранда согласовывает последние детали», — цитирует Metaratings.ru Гарсию.

В нынешнем сезоне Мойзес забил два мяча и отдал две результативные передачи в 19 матчах за «Интернасьонал» во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-moyzesa-rasskazal-pochemu-tsska-eshche-ne-obyavil-o-perekhode-igroka-1324692/
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как окружность талии влияет на здоровье?
Из-за Миранчука в «Торино» уже случилась драка. Что еще ждет россиянина в новом клубе
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
РФС еще раз наложил на «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов
Булыкин — о возможном уходе Федуна из «Спартака»: «Думаю, что плохо красно-белым не будет»
Юран — о поражении «Ростову»: «Химки» наиграли на ничью, если брать матч полностью»
Тихий — о поражении «Ростову»: «При всем уважении у «Химок» полумоментов было на порядок больше»
Булыкин похвалил руководство «Локомотива» за продажу Бека-Бека в «Ниццу»
Президент «Урала» назвал неправильным отказ «Факела» от подачи жалоб на судей в ЭСК
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РФС еще раз наложил на «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов

«Динамо» не заключало никаких соглашений с «Фламенго» и Варелой
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости