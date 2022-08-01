Агент Мойзеса заявил, что ЦСКА согласовывает последние детали перехода

Фернандо Гарсия, агент защитника «Интернасьонала» Мойзеса Барбосы, объяснил, почему ЦСКА еще не объявил о переходе в свой клуб бразильца.

Ранее сообщалось, что ЦСКА арендует 27-летнего футболиста с обязательным правом выкупа через год.

«Я только вышел из отпуска. Могу лишь сказать, что сделка по переходу Мойзеса из «Интернасьонала» в ЦСКА еще не завершена, но, думаю, что все закончится положительно и для футболиста, и для его новой команды. Мой партнер Гильерме Миранда согласовывает последние детали», — цитирует Metaratings.ru Гарсию.

В нынешнем сезоне Мойзес забил два мяча и отдал две результативные передачи в 19 матчах за «Интернасьонал» во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.