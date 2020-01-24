РФС мотивирует решение избиркома по выборам президента РПЛ во вторник. До среды можно подать апелляцию

Как стало известно «СЭ», 28 января РФС предоставит в РПЛ мотивировочную часть, принятого накануне решения избирательного комитета о необходимости внесения изменений и проведеня перевыборов президента лиги.

На прошлой неделе полномочия Сергея Прядкина были продлены еще на пять лет в ходе голосования на общем собрании клубов РПЛ.

Избирком РФС предложил внести изменения в регламент лиги и провести новые выборы президента РПЛ в ближайшие три месяца. Лига может обжаловать решение в арбитражном избирательном комитете РФС до 29 января.