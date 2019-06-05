06:30 | Футбол — РПЛ

Резиуан Мирзов: "С чего вы взяли, что Джорджевич – штатный пенальтист "Арсенала"?"

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Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов в интервью "СЭ" рассказал об эпизоде, в котором он спорил с Лукой Джорджевичем за право пробить пенальти в матче со "Спартаком"​. 

– Интересный эпизод был и в этом году в матче "Арсенал" – "Спартак". Когда Айртон свалил вас в штрафной, вы пошли к "точке", хотя Джорджевич, штатный пенальтист команды, пытался вырвать мяч.

– С чего вы взяли, что Джорджевич – наш штатный пенальтист?

– Разве нет?

– В нынешнем сезоне до игры со "Спартаком" мы вообще 11-метровые не били. К этому уже так привыкли, что Черевченко пенальтиста не назначал. Была договоренность: кто в себе уверен, тот и пойдет к мячу.

– У вас сомнений не было?

– Ни малейших. Я ведь на сборах в контрольных матчах с пенальти забивал.

– Лука не обиделся?

– С чего бы? Вот если б промахнулся, тогда мне еще можно было претензии предъявлять. (Александр Кружков)

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