Ретро-матч «Факела» и ветеранов сборных СССР и России пройдет в Воронеже 15 октября

«Факел» объявил о проведении ретро-матча между ветеранами воронежского клуба и сборной СССР и России. Игра пройдет в Воронеже 15 октября.

«Это невероятная возможность увидеть на одном поле разом Оганеза Мхитаряна, Радика Ямлиханова, Александра Черкеса, Геннадия Сошенко, Александра Кудряшова и многих других людей, которые влюбили нас в «Факел» своей игрой. Главный тренер — Валерий Георгиевич Нененко.

В Воронеж приедут Игорь Семшов, Ринат Дасаев, Андрей Каряка, Дмитрий Кузнецов, Александр Филимонов и другие футболисты, которые защищали честь страны на самом высоком уровне. Руководить сборной будет Олег Иванович Романцев. Также в матче примут участие Александр Самедов, Дмитрий Пятибратов и Михаил Смирнов», — говорит в заявлении клуба.

Пресс-служба «Факела» сообщила, что часть вырученных средств от билетной программы будет передана на благотворительность.