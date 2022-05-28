Дюков: «Мы категорически не согласны с нашим отстранением и подали апелляции в CAS»

Решения по апелляциям в CAS на отстранение российских клубов и сборных вынесут в июне

Президент РФС Александр Дюков в разговоре с «СЭ» прокомментировал отстранение российских команд и сборных от участия в международных турнирах.

«Ситуация остается сложной. Прояснилась ситуация с новым форматом еврокубков, а также календарем сборных. Но 28 февраля ФИФА и УЕФА приостановили участие наших команд. Мы категорически не согласны с нашим отстранением и подали апелляции в CAS. Ждем решений в июне. Они оказали серьезное влияние на наш футбол. Нам важно обеспечить финансирование программ развития, прежде всего детско-юношеского футбола. Обратились в правительство с рядом мер. Проводим антикризисную работу с нашими партнерами и спонсорами, разрабатываем для них новые продукты», — заявил Дюков.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров, а зарубежные футболисты в России получили право в одностороннем порядке расторгать контракты с клубами.