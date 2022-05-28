Дюков: «ЮФЛ становится одним из самых крупных в мире. Мы уже видим эффект от этого чемпионата»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о развитии Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) в России.

«ЮФЛ становится не только крупнейшим турниром в России, но и одним из самых крупных в мире. Мы уже видим эффект от этого чемпионата.

ЮФЛ способствует не только подготовке спортивного резерва, но и развитию инфраструктуры в регионах, подготовке судей и инспекторов, формирует новую армию болельщиков. Мы уверены, что ЮФЛ позволит перезапустить футбол», — заявил Дюков.

Также президент РФС рассказал о развитии женского футбола в стране.

«Новый формат Суперлиги будет способствовать росту спортивного уровня соревнований и зрительского интереса. Вы видите, что о женском футболе все больше говорят в России», — сказал он.