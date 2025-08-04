Филатов заявил, что его впечатляет игра «Локомотива» в РПЛ

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в разговоре с «СЭ» оценил старт команды в РПЛ.

«Можно сказать, впечатляет. Все довольны. То, что мы набрали 9 очков за первые три тура, хорошо. Будет задел. Думаю, конкуренты останутся те же», — сказал Филатов «СЭ».

«Локомотив» с 9 очками единолично лидирует в РПЛ после 3 туров. В 4-м туре команда 9 августа примет «Спартак».

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.