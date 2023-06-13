Ренан вызван в сборную Бразилии

Защитник «Зенита» Роберт Ренан получил вызов в сборную Бразилии для участия в товарищеских матчах, сообщает Ge.globo.

По сведениям источника, 19-летний защитник заменит Нино, который выбыл из-за травмы. Ожидается, что Ренан присоединится к команде в среду.

Сборная Бразилии проведет два товарищеских матча: против Гвинеи 17 июня и против Сенегала 20 июня.