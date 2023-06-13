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Сегодня, 04:06

Зделар: «Уверен, ЦСКА в этом составе еще способен прибавить»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар поделился мнением о том, сможет ли команда навязать борьбу «Зениту».

«Я верю, что ЦСКА может добиться очень многого. У нас отличная команда. Прошедший сезон выдался непростым, но мы впервые выступали в таком составе. Это был мой первый сезон в команде, пришло еще много новичков прошлым летом. У нашего главного тренера первый год во главе ЦСКА. Нам нужно было время, чтобы найти взаимопонимание, понять требования тренера и выполнить их на поле. Но весной после паузы в сезоне мы набрали ход и показали, на что способны. Поднялись в чемпионате с пятого места на второе — считаю для первого сезона серебряные медали успехом. И очень было приятно добавить к этому победу в Кубке.

Уверен, что ЦСКА в этом составе еще способен прибавить. Посмотрим, что будет дальше. Считаю, что с «Зенитом» мы достойно играли. Победили его дома в последнем матче (1:0), да и в начале чемпионата была равная игра в гостях, где мы проиграли (1:2), но при большей удаче могли не только сыграть вничью, но и победить. Так что все возможно. Нужно теперь хорошо отдохнуть и качественно подготовиться к новому сезону, начав его с тем опытом, который обрели за последний год», — приводит слова Зделара «Известия».

28-летний полузащитник выступает за ЦСКА с лета прошлого года. В минувшем сезоне он провел 38 матчей за армейцев во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://iz.ru/1527277/aleksei-fomin/akinfeev-mozhet-igrat-na-vysokom-urovne-eshche-ne-odin-god
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Зделар: «Горжусь, что год назад перешел в такой клуб, как ЦСКА»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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