Источник: Ширко попал в Боткинскую больницу из-за проблем с сердцем

Экс-нападающий «Спартака» Александр Ширко попал в Боткинскую больницу, сообщает Telegram-канал «Supporters Group News».

По данным источника, 46-летний футболист оказался в больнице из-за проблем с сердцем.

Ширко с 1995 год выступал за основной состав «Спартака». В клубе он провел семь сезонов, 6 раз становясь чемпионом страны и один раз завоевав Кубок России в 1998 году.

Всего на его счету 174 матча за «Спартак», 52 гола и 21 результативная передача.