Сегодня, 7 мая, после двух выходных "Спартак" начал подготовку к матчу 28-го тура чемпионата России против "Уфы", информирует официальный сайт москвичей. Встреча пройдет 12 мая на стадионе "Открытие Арена", начало – 16.30 (мск).

Красно-белые под руководством главного тренера Олега Кононова провели теоретическое занятие, а затем приняли участие в интенсивной тренировке.

– К новому этапу восстановления приступил голкипер Артем Ребров: сегодня он выполнял на поле специфические вратарские упражнения. Напомним: в январе Ребров перенес операцию на плечевом суставе.

Нападающий Луис Адриано, пропустивший последние игры красно-белых из-за травмы колена, принял участие в разминке вместе с партнерами, после чего работал индивидуально.

Полузащитнику Александру Ломовицкому предоставлено несколько дней отдыха в связи с сотрясением мозга, полученным в матче против "Урала", – говорится в заявлении пресс-службы "Спартака".

"Спартак" с 43 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. "Уфа" располагается на 14-й строчке с 26 баллами.

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