«Реал» выразил соболезнования «Локомотиву» в связи со смертью Самохвалова

«Реал» в своем Twitter выразил соболезнования «Локомотиву» в связи со смертью защитника Иннокентия Самохвалова. Футболист, которому было 22 года, выступал за «Казанку» — фарм-клуб «Локо».

Real Madrid C. F. is deeply saddened by the death of @fclokomotiv_eng player Innokentiy Samokhvalov. Our club wishes to convey its condolences to his family, his club and its staff, his friends and all Lokomotiv fans.#RealMadrid — Real Madrid C.F. ??? (@realmadriden) April 20, 2020

«Реал» глубоко опечален смертью игрока «Локомотива» Иннокентия Самохвалова, — говорится в сообщении. — Наш клуб хотел бы выразить сочувствие его семье, его клубу, его друзьям и всем болельщикам «Локомотива».

Ранее сообщалось, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.