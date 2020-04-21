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«Реал» выразил соболезнования «Локомотиву» в связи со смертью Самохвалова

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«Реал». Фото ФК «Реал».
«Реал». Фото ФК «Реал».
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«Реал» в своем Twitter выразил соболезнования «Локомотиву» в связи со смертью защитника Иннокентия Самохвалова. Футболист, которому было 22 года, выступал за «Казанку» — фарм-клуб «Локо».

«Реал» глубоко опечален смертью игрока «Локомотива» Иннокентия Самохвалова, — говорится в сообщении. — Наш клуб хотел бы выразить сочувствие его семье, его клубу, его друзьям и всем болельщикам «Локомотива».

Ранее сообщалось, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.

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