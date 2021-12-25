Источник сообщил подробности возможного трансфера Захаряна в «Реал»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может стать игроком «Реала».

В сделке участвуют экс-спортивный директор мадридцев Предраг Миятович, сербский агент Срджан Еремич и представитель Луки Модрича Владо Лемич.

В ноябре этого года Лемич и Еремич прилетали в Москву для встречи с руководством «Динамо» Желько Бувачем.

«Мадридский клуб хочет оформить трансфер Захаряна летом 2022 года. Самым вероятным вариантом является покупка полузащитника с последующей арендой в «Динамо» еще на сезон. Сумма трансфера может составить около 20 миллионов евро. С бонусами сумма может возрасти до 25 миллионов евро», — сказал источник «Чемпионату».

В этом сезоне 18-летний футболист отметился 4 голами и 7 результативными передачами в 18 матчах.