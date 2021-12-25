Источник сообщил подробности возможного трансфера Захаряна в «Реал»
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может стать игроком «Реала».
В сделке участвуют экс-спортивный директор мадридцев Предраг Миятович, сербский агент Срджан Еремич и представитель Луки Модрича Владо Лемич.
В ноябре этого года Лемич и Еремич прилетали в Москву для встречи с руководством «Динамо» Желько Бувачем.
«Мадридский клуб хочет оформить трансфер Захаряна летом 2022 года. Самым вероятным вариантом является покупка полузащитника с последующей арендой в «Динамо» еще на сезон. Сумма трансфера может составить около 20 миллионов евро. С бонусами сумма может возрасти до 25 миллионов евро», — сказал источник «Чемпионату».
В этом сезоне 18-летний футболист отметился 4 голами и 7 результативными передачами в 18 матчах.
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Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4557157-real-rabotaet-nad-transferom-zaharyana-v-sdelke-uchastvuet-agent-modricha.html
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