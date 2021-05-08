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«Арсенал» — «Рубин»: где смотреть онлайн трансляцию матча

15:00
«Арсенал» на своем поле примет «Рубин». Фото ФК «Рубин»
«Арсенал» на своем поле примет «Рубин». Фото ФК «Рубин»
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В субботу, 8 мая, состоится матч 29-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Арсенал» на своем поле примет «Рубин». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В первом круге казанцы обыграли соперника со счетом 3:1. Тула ведет борьбу за сохранение места в премьер-лиге. Клуб занимает 13-е место, которое дает право участвовать в стыковых матчах.

Следить за матчем «Арсенал» — «Рубин» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Арсенал» — «Рубин»

Арсенал Т — Рубин

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