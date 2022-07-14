Пивоваров о Кубке РПЛ: «Ждем только развивающегося решения»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от заседания общего собрания РПЛ, на котором будут обсуждать Кубок РПЛ.

«Жду только развивающегося решения. РФС забрал наш формат? Мы все делаем одно общее дело, мы хотим только развития и бизнес ориентирования. Какие перспективы сегодня? Положительные.

Все будет хорошо для всех. За какой я формат? Мы сейчас обсудим формат и я поддержу решение большинства. KPI? Все сейчас обсудим, решение должно быть сбалансированным», — сказал Пивоваров.