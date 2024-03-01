«РБ Спорт»: «Динамо» продлило контракт с Бувачем на два года

«Динамо» подписало новый контракт со спортивным директором Желько Бувачем, сообщает «РБ Спорт». Соглашение рассчитано на два года. Прежний договор заканчивался летом этого года.

По данным источника, в клубе довольны работой боснийца, который пришел в московскую команду зимой 2020 года.

После 18 туров РПЛ «Динамо» набрало 32 очка и расположилось на 3-м месте турнирной таблицы.