Рахимов — о матче с «Краснодаром»: «Постараемся проявить свои лучшие качества»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

Игра между командами состоится 2 марта в Краснодаре. Начало — в 16.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Алексей Сухой.

«Мотивация должна присутствовать не только против команд, которые идут на первом месте, она должна быть каждую игру. В этом плане не вижу проблем. Играем с лидером, с хорошими игроками. Мы понимаем, против кого играем. Постараемся проявить свои лучшие качества», — цитирует Рахимова официальный сайт казанского клуба.

После 18 сыгранных туров «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. «Краснодар» располагается на первой строчке (38 очков). Игра первого круга завершилась победой «быков» со счетом 2:0.