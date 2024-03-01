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1 марта, 18:00

Рахимов — о матче с «Краснодаром»: «Постараемся проявить свои лучшие качества»

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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

Игра между командами состоится 2 марта в Краснодаре. Начало — в 16.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Алексей Сухой.

«Мотивация должна присутствовать не только против команд, которые идут на первом месте, она должна быть каждую игру. В этом плане не вижу проблем. Играем с лидером, с хорошими игроками. Мы понимаем, против кого играем. Постараемся проявить свои лучшие качества», — цитирует Рахимова официальный сайт казанского клуба.

После 18 сыгранных туров «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. «Краснодар» располагается на первой строчке (38 очков). Игра первого круга завершилась победой «быков» со счетом 2:0.

Источник: ФК Рубин
Рашид Рахимов
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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