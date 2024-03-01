«Ростов» — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч РПЛ

«Ростов» и «Крылья Советов» объявили стартовые состав на матч 19-го тура РПЛ.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Вахания, Сако, Байрамян, Глебов, Щетинин, Мохебби, Голенков, Роналдо.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Бейл, Костанца, Бабкин, Витюгов, Ежов, Салтыков, Шитов.

Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 19.00 по московскому времени.