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«Райское место». Евсеев показал фото в одних плавательных шортах

13:18
Вадим Евсеев. Фото Instagram.
Вадим Евсеев. Фото Instagram.
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Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новую фотографию в Instagram. На фото он в плавательных шортах.

«Здесь рыбы нет! Райское место», — написал специалист. Он не уточнил, где сделана фотография.

44-летний Евсеев покинул «Уфу» 7 октября 2020 года. На тот момент команда занимала 15-е место в Тинькофф РПЛ. Ранее он также тренировал «СКА-Хабаровск», «Амкар» и «Текстильщик», входил в тренерский штаб «Анжи».

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CHumhrejSqb/

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