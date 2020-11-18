«Райское место». Евсеев показал фото в одних плавательных шортах

Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новую фотографию в Instagram. На фото он в плавательных шортах.

«Здесь рыбы нет! Райское место», — написал специалист. Он не уточнил, где сделана фотография.

44-летний Евсеев покинул «Уфу» 7 октября 2020 года. На тот момент команда занимала 15-е место в Тинькофф РПЛ. Ранее он также тренировал «СКА-Хабаровск», «Амкар» и «Текстильщик», входил в тренерский штаб «Анжи».