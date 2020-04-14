Равиль Сабитов: «Не знаю, что должно случиться, чтобы «Зенит» не стал чемпионом»

Бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов считает, что «Зенит» в любом случае должен стать чемпионом России. Ранее сезон в РПЛ из-за пандемии коронавируса был прерван до 31 мая.

— Сезон в любом случае получится неполноценным, — цитирует Сабитова «Спорт уик-энд». — Если доигрывать премьер-лигу в сжатые сроки, чтобы команды потом имели достаточно времени для подготовки к следующему сезону, то на них выпадет очень большая нагрузка. Играть через два дня на третий или через три на четвертый не так-то просто. В этом случае преимущество получат те, кто может позволить себе делать более-менее равноценную ротацию. Например, у «Зенита» есть такая возможность, в питерском клубе много сильных футболистов. Думаю, если чемпионат доиграют в сжатые сроки, итоговая расстановка команд в таблице будет примерно соответствовать нынешней.

Если он протянется долго и перейдет в лето, как раз и будет смысл зафиксировать таблицу, дать командам спокойно готовиться к следующему сезону. Да, чемпионат тогда получится урезанным, но что поделать. Я не знаю, что должно случиться, чтобы «Зенит» не стал чемпионом.