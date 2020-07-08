Рауш не полетел на матч с «Уралом» из-за травмы

Защитник «Динамо» Константин Рауш не примет участия в матче 27-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Урала». Как сообщает официальный сайт бело-голубых, 30-летний футболист получил травму и не полетел в Екатеринбург.

Ранее стало известно, что вместе с командой полетели Клинтон Нжи и Себастьян Шиманьски, вылечившиеся из-за коронавируса.

Игра «Урал» — «Динамо» состоится 9 июля, начало — в 17.00 по московскому времени.