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Рауш не полетел на матч с «Уралом» из-за травмы

8 июля 2020, 21:36
Константин Рауш. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Константин Рауш. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Динамо» Константин Рауш не примет участия в матче 27-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Урала». Как сообщает официальный сайт бело-голубых, 30-летний футболист получил травму и не полетел в Екатеринбург.

Ранее стало известно, что вместе с командой полетели Клинтон Нжи и Себастьян Шиманьски, вылечившиеся из-за коронавируса.

Игра «Урал» — «Динамо» состоится 9 июля, начало — в 17.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=15452

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