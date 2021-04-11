Рауль Рианчо: «Сейчас надо просто успокоиться. «Спартак» обязан вернуться в Лигу чемпионов!»

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:2).

«Спартак» хорошо владел мячом в центре поля, но «Локомотив» был эффективнее в зонах у своих и чужих ворот, — сказал Рианчо «СЭ». - У «Спартака» же возникли проблемы с переходом из обороны в атаку. Акцент на владение работает, когда у тебя есть совершенно разные по стилю игроки атаки. Современный футбол больше полагается на быстрые переходы и крепкую оборону. Прямолинейная игра становится все более предсказуемой».

Также бывший тренер красно-белых оценил перспективы команды в турнирной таблице.

«После преимущества, которое «Спартак» заработал в весенней части, сейчас надо просто успокоиться и готовиться к следующей игре. «Спартак» просто обязан вернуться в Лигу чемпионов!» — добавил Рианчо.

Следующий матч «Спартак» проведет дома против «Уфы» (18 апреля).

(Сергей Федоров)