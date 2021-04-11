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Пабло поделился впечатлениями после победы над «Спартаком»

21:59
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Защитник «Локомотива» Пабло 11 апреля после победы в дерби над «Спартаком» (2:0) в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ рассказал о своих впечатлениях после игры.

«Игра была очень сложной. В начале нам не хватало уверенности. Но наша команда только строится. У нас есть своя идентичность — есть рисунок игры. Даже в сложных ситуациях, особенно в начале матча, нам удалось держать ситуацию и контратковать. И мы создали два момента, приведшие к двум голам», — сказал Пабло.

После этой победы железнодорожники поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России с 46 очками.

(Артем Калинин)

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