Пабло поделился впечатлениями после победы над «Спартаком»
21:59
Защитник «Локомотива» Пабло 11 апреля после победы в дерби над «Спартаком» (2:0) в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ рассказал о своих впечатлениях после игры.
«Игра была очень сложной. В начале нам не хватало уверенности. Но наша команда только строится. У нас есть своя идентичность — есть рисунок игры. Даже в сложных ситуациях, особенно в начале матча, нам удалось держать ситуацию и контратковать. И мы создали два момента, приведшие к двум голам», — сказал Пабло.
После этой победы железнодорожники поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России с 46 очками.
(Артем Калинин)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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