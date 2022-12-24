Рианчо: «Думаю, в будущем Абаскаль может стать главным тренером сборной Испании»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал назначение Луиса де ла Фуэнте новым главным тренером сборной Испании. Он считает, что Гильермо Абаскаль, который сейчас работает в московской команде, может в будущем времени возглавить испанскую национальную команду.

«Сборная Испании назначила Луиса де ла Фуэнте на пост главного тренера. Не знаю, как он проявит себя в будущем, но хотелось бы видеть в сборных молодых специалистов. Думаю, в будущем на пост наставника нашей национальной команды может претендовать и Гильермо Абаскаль. У этого специалиста огромный потенциал», — приводит слова Рианчо Sport24.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 17 туров. Московская команда отстает от лидера РПЛ — «Зенита» на 6 очков.