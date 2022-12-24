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Рианчо: «Думаю, в будущем Абаскаль может стать главным тренером сборной Испании»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал назначение Луиса де ла Фуэнте новым главным тренером сборной Испании. Он считает, что Гильермо Абаскаль, который сейчас работает в московской команде, может в будущем времени возглавить испанскую национальную команду.

«Сборная Испании назначила Луиса де ла Фуэнте на пост главного тренера. Не знаю, как он проявит себя в будущем, но хотелось бы видеть в сборных молодых специалистов. Думаю, в будущем на пост наставника нашей национальной команды может претендовать и Гильермо Абаскаль. У этого специалиста огромный потенциал», — приводит слова Рианчо Sport24.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 17 туров. Московская команда отстает от лидера РПЛ — «Зенита» на 6 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-24-riancho-dumayu-v-budushchem-na-post-glavnogo-trenera-sbornoy-ispanii-mozhet-pretendovat-i-abaskal
Сборная Испании по футболу
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Рауль Рианчо
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

 6
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