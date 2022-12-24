Стадо известно, сколько «Краснодар» готов заплатить «Маккаби» за тренера Ивича

Стало известно, сколько «Краснодар» готов заплатить тель-авивскому «Маккаби» в виде компенсации за расторжение контракта с тренером Владимиром Ивичем, сообщает Портал one.co.il.

По данным источника, российский клуб согласен заплатить около полумиллиона евро за 45-летнего серба.

В пятницу, 23 декабря сообщалось, что «Краснодар» предложил специалисту зарплату в 1,5 миллиона евро за год.

Контракт Ивича с «Маккаби» действует до конца июня 2024 года.

После 17 туров «Краснодар» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками.

Эли Швидлер