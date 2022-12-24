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Стадо известно, сколько «Краснодар» готов заплатить «Маккаби» за тренера Ивича

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Владимир Ивич.
Фото Global Look Press

Стало известно, сколько «Краснодар» готов заплатить тель-авивскому «Маккаби» в виде компенсации за расторжение контракта с тренером Владимиром Ивичем, сообщает Портал one.co.il.

По данным источника, российский клуб согласен заплатить около полумиллиона евро за 45-летнего серба.

В пятницу, 23 декабря сообщалось, что «Краснодар» предложил специалисту зарплату в 1,5 миллиона евро за год.

Контракт Ивича с «Маккаби» действует до конца июня 2024 года.

После 17 туров «Краснодар» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками.

Эли Швидлер

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Маккаби (Тель-Авив)
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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