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Сегодня, 13:16

Спортивный директор «Оренбурга» рассказал о возможной продаже легионеров команды этой зимой

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что думает о возможной продаже легионеров клуба этой зимой.

«Могу сказать, что в клуб обращаются по поводу наших легионеров, есть некая заинтересованность в них. Но наш план в том, чтобы всех сохранить. Мы не рассматриваем продажу кого-либо из них этой зимой», — сказал Андреев «РБ Спорт».

В составе «Оренбурга» на данный момент выступают аргентинцы Лукас Вера, Габриэль Флорентин и Брайан Мансилья, а также костариканец Джимми Марин.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-orenburg-hotim-sohranit-vseh-argentintsev-predlozheniya-po-nim-est/
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

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