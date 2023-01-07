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Рауль Рианчо: «Если летом Каррера вернется в Россию, он сможет остановить гегемонию «Зенита»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, что думает о возможном возвращении Массимо Карреры в российский футбол.

«Думаю, если летом Каррера вернется в Россию, он сможет остановить гегемонию «Зенита». Каррера способен добиться успеха с любой командой. Если это будет топ-клуб РПЛ, то Массимо сможет вновь стать чемпионом России. Каррера давно доказал, что он хорошо знает российский футбол и что является отличным тренером», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

Ранее Каррера заявил, что может вернуться в Россию летом 2023 года.

Итальянский специалист работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда стала чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-esli-karrera-vernetsya-v-top-klub-rpl-on-smozhet-vnov-stat-chempionom-rossii/
Футбол
РПЛ
Массимо Каррера
Рауль Рианчо
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